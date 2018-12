Spray urticante al Bowling, denunciato

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Aveva spruzzato dello spray al peperoncino 'per gioco' in una sala bowling di Gallarate, in provincia di Varese, ed era dovuta arrivare un ambulanza per soccorrere una ragazza con problemi respiratori: per questo un diciannovenne è stato denunciato dai carabinieri.

Subito dopo aver usato lo spray, il ragazzo era scappato ma grazie alle telecamere di sorveglianza e al racconto dei testimoni i militari lo hanno rintracciato e interrogato e lui ha ammesso di essere l'autore del gesto.