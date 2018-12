Scontro fra auto,muore donna in Brianza

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Una donna di 83 anni è morta a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto alle 19.39 di ieri a Carate Brianza (Monza e Brianza). Altri tre anziani sono rimasti feriti nell'impatto all'incrocio tra via Colombo e via Vivaldi. Il gruppo stava tornando da una serata di giochi in un circolo. La dinamica è ancora da accertare ma secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 84 anni ha impegnato l'incrocio e la sua Ford Focus è stata colpita da una Mercedes Classe C guidata da un 52enne che si è fermato subito per prestare i soccorsi. Quest'ultimo è rimasto illeso, ad avere la peggio sono state le persone a bordo dell'altro veicolo: il conducente di 84 anni ha riportato lievi contusioni, una 80enne ha avuto una prognosi di 10 giorni, una coetanea è stata trasportata al San Gerardo di Monza con ferite guaribili in 40 giorni, la 83enne è stata portata al Niguarda ma è morta nella notte.