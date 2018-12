Muriel verso il Milan, Fiorentina spera

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Luis Muriel è a un passo dal ritorno nel campionato italiano, per vestire la maglia del Milan, come ha confermato ieri l'allenatore Rino Gattuso, dopo la partita contro la Spal. L'attaccante colombiano, che gioca nel Siviglia, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 13 milioni. Il club andaluso, che sta facendo molto bene nella Liga, lascerebbe partire solo con questa formula, oppure con la cessione definitiva, il giocatore, che in passato ha giocato anche nella Samp, nel Lecce e nell'Udinese. Alla Fiorentina, visti i buoni rapporti fra Muriel e il ds Pantaleo Corvino, sperano che il giocatore cambi idea e accetti invece il trasferimento in maglia viola. Nelle prossime ore, dicono in Spagna, si conoscerà il futuro a breve termine dell'attaccante che, nel corso dell'attuale stagione, ha realizzato 4 gol in 19 partite.