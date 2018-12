Inter: Ausilio,Mou?Con Spalletti a lungo

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui". Lo dice Piero Ausilio, ds dell'Inter, intervistato da Sky Sport. Il dirigente del club nerazzurro parla a 360 gradi del proprio lavoro, e anche del mercato della prossima estate. "Dovrà tenere conto del Fair-play, ma non avrà il problema del settlement agreement: non ci aspettiamo acquisti stellari - le sue parole -. Sarà un mercato fatto su giocatori di qualità che possono migliorare l'Inter, puntando a fare cassa". La cessione più dolorosa è stata quella di Coutinho ("appena ceduto acquistammo Kovacic e Icardi. Lo avremmo tenuto, ma non giocava e ogni sei mesi veniva a dirci giustamente che voleva andarsene"), e sul mercato c'e' un aneddoto: "Mio figlio, che gioca in una squadra amatoriale, mi ha sempre fatto una testa così per Kluivert. Le cose sono 2: o è stato più bravo Monchi, oppure non mi sono fidato di lui".