Cade un albero, sciatori fermi in seggiovia

(ANSA) - BERGAMO, 30 DIC - Un albero è caduto attorno alle 15 di oggi sui cavi della seggiovia delle piste da sci Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo, bloccando l'impianto di risalita sul quale si trovavano gli sciatori. L'emergenza è durata circa un'ora, poi l'impianto è stato riaperto. Non ci sono feriti gravi: soltanto una persona ha riportato la frattura di un femore lanciandosi dalla struttura a bassa quota.

Le persone rimate bloccate al freddo sui seggiolini sono state una ventina. A causare la caduta della pianta è stato il forte vento che si sta abbattendo oggi sull'alta valle Seriana. Sul posto per evacuare la seggiovia, ora riattivata, erano intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l'elisoccorso.