Mamma e bimbo su balcone per rogo, salvi

(ANSA) - GALLARATE (VARESE), 29 DIC - Madre e figlio sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati sul balcone del loro appartamento in fiamme, questa mattina a Cardano al Campo (Varese). I pompieri del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate (Varese) sono stati chiamati intorno alle 10 dalla stessa proprietaria dell'abitazione al secondo piano di una palazzina nella quale, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un incendio.

Con un'autopompa, un autobotte e un'autoscala nove vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la donna e il suo bimbo e a farli uscire indenni dal rogo. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'abitazione è stata dichiarata inagibile.