Dazn sponsor fermata S. Siro della metro

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Dazn è il nuovo sponsor della fermata della linea 5 della metropolitana di Milano 'San Siro', dove sostituisce Mediaset Premium che lo è stato dall'apertura della stazione nel 2015 allo scorso luglio. Attraverso la società Agente Mktg ha, infatti, partecipato all'avviso pubblico gestito da M5, ad affiancare la stazione con il suo nome, logo e marchio per i prossimi tre anni.

La stazione diventerà quindi per i prossimi tre anni non semplicemente San Siro ma San Siro Dazn. Nel complesso, l'offerta prevede 170mila euro di ricavi annui (al netto dell'Iva) per Metro5 spa.

Al momento, delle 19 fermate della M5 quelle sponsorizzate sono cinque.