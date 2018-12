Udinese: Nicola,vergogna fatti di Milano

(ANSA) - UDINE, 28 DIC - Quanto accaduto a Milano in occasione di Inter-Napoli, "alle soglie del 2019, è una vergogna, è indubbio", ma "il campionato non lo fermano, sicuramente è un motore grandissimo, in cui ci sono interessi grandissimi". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola, in conferenza stampa prepartita, commentando l'opportunità o meno di fermare la Serie A. "Noi stessi siamo una squadra multirazziale. Ma, dal lato pratico, le opinioni, anche la mia, non servono. Ci sono le norme. Se si vuole, le cose si possono far cambiare".