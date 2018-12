Spalletti, Asamoah capitano? non basta

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - ''Allo stadio vanno tante famiglie e bambini, andare a colpirli tutti non è la cosa più giusta. La nostra posizione è chiara fin dall'atto costitutivo della società, siamo aperti al mondo dal nome Internazionale, siamo fratelli del mondo'', ha proseguito Spalletti. ''La fascia di capitano ad Asamoah? Non è perché siamo sotto i riflettori che bisogna fare qualcosa, è nel lungo termine che c'è dovere di dimostrare come la pensiamo. I calciatori hanno dimostrato già il loro comportamento dentro la partita, non si cambiano con un solo gesto ma con il continuo impegno''.