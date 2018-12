Milan: Leonardo e Maldini, Gattuso resta

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 DIC - ''Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso, lui è e resta l'allenatore del Milan''. Lo dicono Leonardo e Paolo Maldini a Milanello, parlando con i giornalisti durante lo scambio di auguri di fine anno: ''Serve una scossa e un segnale - aggiungono i due dirigenti rossoneri - ma restiamo in corsa per il nostro obiettivo, che è arrivare tra le prime quattro''.