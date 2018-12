Milan: Gattuso, nessun ultimatum da club

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 DIC - ''Non ho ricevuto alcun ultimatum dalla società, ogni giorno parlo con Maldini e Leonardo. Ci guardiamo negli occhi, c'è grande onestà, sento vicinanza e sostegno. Ma quando una squadra sente sistematicamente voci diventa tutto più difficile. Io sono molto tranquillo, non ho alcuna preoccupazione. La sola preoccupazione è che non riusciamo a vincere''. Lo dice il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara contro la Spal.

''Domani sera - aggiunge Gattuso - voglio vedere un Milan con la bava alla bocca''.