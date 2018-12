Leonardo, mai avuto dubbi su Higuain

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 DIC - ''Non abbiamo mai parlato con il Chelsea di Higuain, non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Abbiamo un rapporto diretto, lui ha un ruolo di leadership e deve solo ritrovare il gol. A fine anno poi vedremo, essere in Champions o meno per noi cambia la vita''. Lo dice il direttore tecnico del Milan, Leonardo, parlando a Milanello. ''Al Milan - evidenzia Leonardo - resta solo chi ha voglia e Higuain non ha mai dato dimostrazione di non avere questa voglia. A gennaio non acquisteremo dieci giocatori, anche per il Fair Play Finanziario. Sarà un mercato di opportunità, per comprare qualcuno servirà vendere perché abbiamo 30 giocatori in rosa''.