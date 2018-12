Koulibaly:Mazzarri,non penalizzare stadi

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Certi comportamenti vanno puniti con fermezza. Sul razzismo bisogna essere intransigenti". Walter Mazzarri condanna gli ululati nei confronti del difensore senegalese Koulibaly. "E' un discorso sociale, bisogna partire educando i bimbi a scuola - aggiunge l'allenatore del Torino -.

Molti portano le frustrazioni della vita dentro lo stadio: ci sono delle regole, ma in Italia purtroppo non si applicano con fermezza. In Inghilterra il razzismo viene punito dagli steward: non si può penalizzare uno stadio per colpa di qualcuno".