Empoli-Inter solo per residenti Toscana

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 28 DIC - Per la partita Empoli-Inter, la vendita dei biglietti è stata limitata solo ai residenti in Toscana. Lo ha deciso oggi il Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza che raggruppa le forze dell'ordine, dopo una nuova riunione alla vigilia della partita di domani. La nuova disposizione, spiega il Comune in una nota, rafforza quanto già deciso ieri dalla Prefettura di Firenze con la chiusura dei settori dello stadio Castellani solitamente destinati ai tifosi ospiti.