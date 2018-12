Caso mense: a Lodi si dimette assessore

ANSA - LODI, 28 DIC - Si è dimessa Sueellen Belloni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lodi, che per il suo ruolo in giunta ha seguito la vicenda del regolamento per l'accesso ai servizi agevolati, come le mense, in cui il Tar ha ravvisato una "condotta discriminatoria" nei confronti delle famiglie straniere.

L'assessore ha motivato la sua decisione con "impegni inderogabili di lavoro". A fine settembre scorso, parte dello schieramento di opposizione in Consiglio comunale aveva chiesto le dimissioni della Belloni in relazione al nuovo regolamento comunale sulle agevolazioni sociali. "Queste mie dimissioni - ha sottolineato Belloni -sono dovute solo e esclusivamente a ragioni di lavoro". E in mattinata è prevista già la nomina di un nuovo assessore al suo posto. Al suo posto il sindaco, Sara Casanova, ha nominato Mariagrazia Sobacchi, ex maestra di 62 anni.