Basket: Milano, Tarczewski e Nedovic out

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Kaleb Tarczewski e Nemanja Nedovic, usciti malconci dalla sconfitta dell'Ax Milano di ieri sera di Tel Aviv con il Maccabi, saranno indisponibili per la trasferta di campionato ad Avellino, in programma domenica pomeriggio.

Tarczewski, come comunicato dall'Olimpia, ''ha riportato una lesione al pollice della mano destra''; Nedovic invece ha accusato ''un lieve risentimento muscolare alla gamba sinistra''. Lo staff medico dell'Olimpia spera di recuperare entrambi i giocatori per l'importante gara di Eurolega contro il Buducnost Pogdorica di giovedì 3 gennaio, primo appuntamento del 2019 per la squadra di Pianigiani.