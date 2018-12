Allagata via Giambellino a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Via Giambellino a Milano è chiusa da piazza Tirana a via dei Sanniti perché allagata a causa della rottura di un tubo dell'acqua della rete fognaria.

Al momento alcune abitazioni di piazza Tirana e via Giambellino sono rimasti senz'acqua. Sul posto è presente anche la protezione civile.