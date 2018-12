A Capodanno 20 mila in piazza, no spray

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Fermata Duomo della metropolitana chiusa dalle 17 del 31 dicembre; divieto di trasportare armi, petardi e fuochi pirotecnici in generale e anche spray urticanti nella zona della Stazione centrale e in piazza Duomo: così Milano si prepara al Capodanno.

In particolare il Comune invita a non portare borse e zaini in piazza Duomo, dove la capienza massima consentita sarà di 19.990 persone, per velocizzare i controlli e conferma il divieto di introdurre bottiglie di vetro già in vigore lo scorso anno. A partire dalle 21 andrà in scena il concerto dei Bluebeaters e di Francesco Gabbani; una festa con incursioni di Dario Vergassola e lo speaker di Rds Paolo Piva, con collegamenti alla radio, preceduta alle 20 da un djset.

Tutti, spiegano da Palazzo Marino, sono invitati a partecipare all'iniziativa raccontaMi2019 condividendo su instagram scatti, video e pensieri dedicati a Milano usando gli hashtag raccontaMI e CapodannoMilano2019.