Tifoso morto: Ultras Olimpia,era esempio

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Gli Ultras Milano, la tifoseria organizzata che presiede la curva dell'Olimpia Milano di basket al Forum di Assago, dimenticano la storica rivalità con Varese ed "esprimono le più sentite condoglianze ad amici e familiari" per la scomparsa di Daniele Belardinelli, morto investito ieri sera nei tafferugli che hanno preceduto la partita tra Inter-Napoli. "Gli Ultras Milano - si legge sulla loro pagina facebook - sono vicini agli amici varesini. Dede era lo storico capo dei Blood Honour Varese. Molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed ammirare il suo esempio di stile Ultras, per questo il dolore per la sua scomparsa è ancora più grande. Ci auguriamo che le tante testimonianze d'affetto nei suoi confronti possano esser di qualche conforto specialmente per la moglie ed i figli a cui va il nostro abbraccio più grande".