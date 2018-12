Asamoah: 'No al razzismo, amiamoci tutti'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Non risponde alla proposta del sindaco Sala di farlo diventare capitano dell'Inter per la prossima gara, ma intanto anche il terzino nerazzurro Kwadwo Asamoah si schiera contro il razzismo, dopo gli ululati razzisti nei confronti di Kaoulibaly nel match di ieri. Il giocatore ghanese ha postato sul proprio profilo Instagram una foto insieme al difensore del Napoli, accompagnata da un messaggio: ''Amiamoci gli uni con gli altri, bianchi e neri. No al razzismo'', le parole di Asamoah.