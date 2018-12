Koulibaly, Gravina 'razzismo? ora basta'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non e' piu' tollerabile": Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, interviene con una nota dopo Inter-Napoli, commentando i cori razzisti a Koulibaly e gli incidenti fuori dallo stadio che ha portato alla morte di un tifoso interista. "Non tolleriamo che tali comportamenti rovinino il calcio",aggiunge Gravina, annunciando la proposta di norme che "rendano più facile" lo stop alle partite in caso di cori razzisti.