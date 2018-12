Inter: 'Chi rifiuta i nostri valori non è uno di noi'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908, Inter significa integrazione, accoglienza e futuro.

La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città, noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni": è quanto si legge in una nota diffusa dall'Inter sui fatti avvenuti durante la partita contro il Napoli. "Per questo ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi".