Cardona, ex arbitro ora questore di Milano

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Indignato, come massima carica della polizia a Milano, ma forse anche come uomo di calcio a grandi livelli: così è apparso il questore di Milano, Marcello Cardona, quando ha ripercorso la serata di follia in via Novara, dove un centinaio di interisti e di ultras di tifoserie gemellate ha assaltato dei van con a bordo i supporter partenopei causando un morto, investito da un suv. Nel suo cuore probabilmente si mescolavano i ricordi da arbitro sui campi della serie A e la passione dell'uomo d'ordine. Cardona, 62 anni, laureato in Giurisprudenza e giornalista pubblicista, in Polizia dall'81, tra il '90 e il '96 ha diretto da arbitro 32 partite in serie A (tra queste numerose di cartello come Juventus-Napoli, Juventus-Roma e Roma-Napoli), incrociando sul campo i grandi campioni dell'epoca tra cui Maradona. Cardona ha inoltre diretto 88 partite in serie B e 11 in Coppa Italia. E' a capo della Questura di Milano dal febbraio dell'anno scorso.