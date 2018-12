Vigili salvano due gattini abbandonati

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Quando gli agenti della Polizia locale di Milano, chiamati dai cittadini, li hanno trovati, in un parco in zona Bicocca, alla periferia del capoluogo lombardo, la sera di Natale, erano infreddoliti ma puliti e ben nutriti. Accanto ai due gattini persiani di sei mesi una lettera della padrona che spiegava perché li aveva lasciati: "Sono due gatti bravissimi e affettuosi e io tengo tantissimo a loro ma non possiamo più provvedere a loro. Spero che qualcuno possa adottarli".

I gattini sono stati portati al canile di via Aquila in attesa di essere adottati.