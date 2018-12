Strage Brescia, morto Carlo Maria Maggi

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Carlo Maria Maggi, noto per fatti di terrorismo legati all'estrema destra, è morto a Venezia dove risiedeva ai domiciliari perché malato da tempo.

Responsabile - secondo lunghe vicende giudiziarie - della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell'Msi da cui fu espulso a fine anni '60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto terrorismo 'nero'.

Maggi, condannato all'ergastolo per la strage di Brescia con Maurizio Tramonte, aveva 82 anni e da sempre era in precarie condizioni di salute per una neuropatia congenita.

"Sono fortemente convinto che Carlo Maria Maggi sia morto portandosi via tante verità mai dette" ha commentato Manlio Milani, presidente dell'associazione familiari vittime della Strage di Piazza Loggia. "Avrebbe potuto contribuire a disvelare la realtà su quegli anni".