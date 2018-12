Spalletti,Radja? regole sono importanti

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - "Dentro gli spogliatoi a inizio anno si fanno dei regolamenti, e dentro lo spogliatoio ci sono io. Io faccio presente alla società ma non vado a tirare il cappello in aria: se succedono cose che sono evidenti, per rispetto del gruppo io devo far rispettare le regole. E le regole nel calcio sono importanti come il pallone". Così l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti si esprime sul caso Nainggolan. Ma la punizione nei confronti del belga finisce con questa partita? "Sì, lui è stato tenuto fuori solo per questa gara - risponde Spalletti -. Naturalmente ci sarà la multa, ma i soldini i calciatori li hanno, e se stanno fuori qualche volta serve di più. Ora rientra in gruppo e si allena, vedremo se giocherà". Ma Spalletti è deluso da Nainggolan, che ha voluto all'Inter? "Ha avuto dei comportamenti che non vanno bene, poi l'abbiamo voluto tutti, le cose si fanno con la società, con i direttori, ed è stata fatta un'operazione con più calciatori. A noi sembra che possa darci una mano con qualità e personalità".