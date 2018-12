Scontro fra 2 auto, 6 feriti nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 26 DIC - Sei persone, tra cui cinque giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, sono rimaste ferite in un incidente fra due auto avvenuto nella serata di Natale nella strada che collega Voghera (Pavia) a Rivanazzano (Pavia), in Oltrepò Pavese. La vettura con a bordo i cinque ragazzi è sbandata ed è finita in un fosso: sono stati tutti soccorsi e trasportati in ospedale. Uno dei cinque giovani è in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita; più lieve le ferite degli altri ragazzi. Leggermente contuso anche il conducente dell'altra automobile.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia stradale che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.