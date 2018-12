Picchia passanti, arrestato dai CC

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Ha cominciato a picchiare dei passanti senza alcuna ragione nella notte fra Natale e Santo Stefano. La scena, accaduta a Monza, è stata vista da due guardie giurate che sono intervenute per bloccarlo ma non ce l'hanno fatta. Sono quindi arrivati i carabinieri che, con non poca fatica, sono riusciti ad arrestare un italiano di 41 anni, pregiudicato, per resistenza, oltraggio lesioni e minacce. I militari hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni.