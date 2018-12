Marotta: Nainggolan non sarà sul mercato

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Radja Nainggolan non sarà messo sul mercato. Lo dice a Sky l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, prima della sfida col Napoli. La società è coinvolta nelle polemiche anche per i file audio attribuiti a Nainggolan nel quale il giocatore esprime il desiderio di lasciare Milano. File che sembrerebbero autentici. "Quanto successo non può invalidare la decisione presa a luglio. In ogni caso chi sbaglia è giusto che paghi, per la società il caso è chiuso". Marotta ha poi spiegato che Nainggolan sarà presente allo stadio. "La nostra posizione è quella che abbiamo esplicitato nel comunicato stampa, che racchiude le nostre motivazioni e la nostra decisione - le parole di Marotta -. E per nostra intendo la società, abbiamo raccolto le indicazioni dell'allenatore che è il leader del gruppo. Ma tutte le dinamiche interne sono cose nostre, ed è meglio non parlarne qui. Quando si deciderà di reinserirlo, e la decisione la prenderà Spalletti, sarà tutto dimenticato".