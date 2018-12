Gattuso: 'Milan pessimo nel primo tempo'

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Nel primo tempo abbiamo sofferto.

Poi siamo migliorati ma i primi 45' mi hanno fatto innervosire tanto: siamo stati pessimi. Quando non c'è tranquillità e non si vince da tanto tempo subentra la paura. Dobbiamo dare tutti di più". Al termine della partita pareggiata a Frosinone Rino Gattuso non nasconde di non aver gradito la prova dei suoi. " Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla - dice il tecnico del Milan -. A livello fisico hanno vinto contrasti, ci dobbiamo assumere le responsabilità. Higuain? Quando arrivano 3-4 palle gol dobbiamo avere la bravura di buttarle dentro. Inutile fare processi, le colpe sono di tutti: certo è che qualcuno sta giocando al di sotto delle sue possibilità". Ma Gattuso si sente in bilico? "Fa parte del gioco", risponde. E' invece soddisfatto il tecnico del Frosinone Marco Baroni. "La prova dei ragazzi mi è piaciuta - dice -,abbiamo interpretato bene la gara non rinunciando mai a giocare, il piglio della squadra mi è piaciuto. Ho del rammarico per non aver vinto".