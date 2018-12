Gasperini: 'Vittoria Atalanta vicinissima'

(ANSA) - BERGAMO, 26 DIC - Rammarico di Gian Piero Gasperini per il pari con la Juve: "Abbiamo giocato a tratti anche meglio della capolista. Non abbiamo vinto su una situazione da calcio d'angolo, una delle non poche da palla inattiva su cui abbiamo lasciato punti. Siamo un po' più fragili rispetto al passato nella fase difensiva". Dopo un inizio horror, i bergamaschi sono usciti alla grande: "In partite del genere rischi di prendere imbarcate, invece la squadra ha costruito. La Juve risolve spesso le circostanze difficili buttando in area gente di stazza sulle palle inattive. La vittoria era vicinissima, forse un po' di coraggio nel finale non avrebbe guastato".