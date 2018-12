Bormio: Innerhofer più veloce in prova

(ANSA) - BORMIO, 26 DIC - L'azzurro Christof Innerhofer in 1.57.48 è' stato il più' veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa cdm in programma venerdì a Bormio sulla pista dello Stelvio. Secondo tempo per l'austriaco Daniel Hemetberger (+0,68) e terzo per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (+0,92), sceso con l'alto pettorale 57. Per l'Italia c'è' poi Dominik Paris con il 7/o tempo ed un ritardo di 1.94. Peter Fill ha precauzionalmente deciso di non scendere in pista dopo la gran botta rimediata a Beaver Creek. Deve ora decidere se parteciperà alla priva di domani, indispensabile per poter gareggiare venerdì. Domani è in programma la seconda ed ultima prova. Bormio ospiterà oltre alla discesa di venerdì anche un super gigante sabato 29.