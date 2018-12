Basket: Serie A, Varese-Cantù 89-71

(ANSA) - VARESE, 25 DIC - Un derby senza storia, quello natalizio fra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù: i padroni di casa hanno dominato da un capo all'altro del campo (89-71 il finale, 37-18, 54-37 e 72-54 i parziali), imponendosi senza problemi, secondo pronostico. La sfida si è risolta in pratica nei primi 10', durante i quali Varese ha fatto faville nel tiro da tre punti (8/11 il parziale, con uno stratosferico 6/6 di Scrubb), scavando immediatamente un solco che i brianzoli non hanno più saputo colmare. Davvero eclatanti i numeri del primo quarto varesino: 37 punti realizzati (solo 18 quelli degli avversari) con il 67% di realizzazione. Poi, alla formazione guidata da Attilio Caja non è rimasto che controllare la situazione, peraltro senza troppe difficoltà. I canturini si sono avvicinati pericolosamente in una sola occasione (55-45 all'inizio del terzo quarto di gioco), ma sono stati immediatamente ricacciati indietro dalla reazione dei padroni di casa (68-47 al 28'), sotto la regia di un impeccabile Moore.