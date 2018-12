Basket: Serie A, Milano-Brescia 87-75

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 25 DIC - L'Ax Milano santifica il Natale con un tranquillo successo sulla Germani Brescia (87-75) per mantenere l'imbattibilità in campionato, ritoccando il proprio record di 12 vittorie consecutive in avvio di stagione, e gli applausi del Forum. In una serata in cui Pianigiani lascia a riposo Gudaitis, Nedovic - in vista del cruciale snodo di giovedì in Eurolega a Tel Aviv - e in cui James entra in modalità 'risparmio energetico' (appena 16', 3 punti e 6 assist), sono Tarczewski (23, massimo in carriera, con 10/12 dal campo) e Jerrells (19) a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco milanese e raggiungere anche un massimo vantaggio di 17 punti (85-68), prima di abbassare la soglia della concentrazione. Per Brescia, magra consolazione: restano da segnalare la prove coraggiosa di Cunningham (21) e la conferma della vena balistica di Laquintana (15, con 3/4 da tre).