Auto: Rovera si conferma nel Gt

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il campione italiano della Formula Abarth 2013 e della Porsche Carrera cup Italia 2017, Alessio Rovera, sempre al centro di trattative. Il 23enne pilota varesino, uno dei migliori talenti del vivaio tricolore, proseguirà la propria carriera nelle competizioni Gt, dove quest'anno, pur non partecipando a tutti gli appuntamenti in calendario, si è confermato come il driver più vincente tra il monomarca italiano e la Carrera cup France, conquistando al volante della Porsche 911 Gt3 Cup ben otto vittorie (tra cui Spa, Imola, Barcellona e Le Castellet), cinque podi e sei pole in totale. Ora il futuro del campioncino lombardo è a un bivio: nel 2019 sarà in ogni caso in un campionato internazionale Gt3, ma sono ancora al vaglio le varie proposte arrivate, sia da team coinvolti nelle serie Blancpain, fiore all'occhiello del Gt (24 Ore di Spa compresa), sia da realtà dell'International Gt Open.

Le trattative, che riguardano anche marchi differenti da Porsche, sono in corso.