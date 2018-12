Atalanta, Gasperini: 'Spero che CR7 giochi'

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Mi auguro che Ronaldo giochi per il pubblico: è un'attrattiva unica. E' chiaro che tecnicamente per noi rappresenta un pericolo, ma la Juve ha tantissimi grandi giocatori per sostituirlo". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro la Juve, parla di CR7 che, per Allegri, partirà dalla panchina contro la 'sua' Atalanta. L'allenatore dei bergamaschi auspica la presenza in campo del portoghese, ma chissà fino a che punto. Gasperini, nella marcia di avvicinamento alla Juve, ha altri problemi: De Roon è infortunato, Toloi e Palomino squalificati; Pessina è in vantaggio su Pasalic per fare reparto con Freuler a centrocampo; Masiello, al rientro da titolare, con Mancini e Djimsiti completa la difesa. "Anche se abbiamo avuto alti e bassi, certe partite avremmo potuto indirizzarle altrimenti - spiega Gasperini, a Sky sport -. Domani affronteremo i più forti, il pubblico può fare la differenza - le parole del tecnico nerazzurro -. Non avremo tre giocatori fondamentali, ma la capolista si affronta al meglio".