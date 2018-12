Salvini: 'Sala non ha letto la manovra'

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Il sindaco Giuseppe Sala "non ha letto la manovra: ci sono più soldi per i Comuni". Così il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato al primo cittadino di Milano secondo cui la manovra del governo mette in ginocchio i Comuni.

"Ci sono più soldi per i Comuni, gliela mando stanotte, volentieri", ha aggiunto a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano dove ha portato gli auguri di Natale.

"Alla manovra - ha concluso Salvini - do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso".