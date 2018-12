Salmo, show teatrale per 11mila a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Tra rap e hardcore, rock e hip-hop, Salmo ha tradotto in spettacolo elettrico lo spirito provocatorio ed esplosivo delle sue rime nel secondo show che, dopo Roma, fa da preludio al tour nei palazzetti di marzo.

Mentre è ai piani alti delle classifiche con il suo ultimo disco 'Playlist', l'artista sardo ha portato stasera al Forum di Assago (Milano) i pezzi di quel lavoro in studio così come dei precedenti, ordendo una scaletta che parte subito in quarta con '90Min'. L'esordio è degno di una sezione ritmica imponente, sorretta dalla batteria di Jacopo Volpe e dal basso di Dade, che danno il tempo alla band di 5 elementi disposta sui diversi livelli della scenografia metropolitana allestita. La catarsi prosegue e i demoni personali riecheggiano in 'Ho paura di uscire'. Arrivano poi nuove voci: Gemitaiz e Madman. Quando la band fa il suo ritorno con 'Sparare alla luna' featuring Coez, '1984' e il 'Il cielo nella stanza' che richiamano gli ultimi cori di una serata teatrale e viscerale.