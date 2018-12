'La ligne de vie', Magritte intimo e giocoso al Lac di Lugano

Una vita creativa e giocosa, ma a tratti anche buia, passata a riflettere sulla realtà ma coinvolgendo amici e famigliari in un connubio di genio e semplicità, sperimentazione e confronto con i diffidenti pittori suoi contemporanei. E' questo il Magritte intimo che nasce dal racconto che il genio belga fece di se stesso e della sua arte, e che emerge da 'La ligne de vie', in mostra fino al 6 gennaio nel polo culturale del Masi-Lac di Lugano.

Nella città lacustre di appena 70mila abitanti, raggiungibile in un'ora di treno da Milano, il Lac rappresenta esso stesso un'opera d'arte, con la cosiddetta "grande L" che guarda il lago scomponendosi tra museo, teatro, piazza pubblica e la chiesa di S.Maria degli Angeli, in cui si può osservare la gigantesca 'Passione di Cristo' del Luini. La rassegna di opere del geniale maestro, uno dei pittori più amati dal grande pubblico, prende spunto dalla "fondamentale" conferenza tenuta dall'artista nel 1938 al Musée Royal des beaux-arts di Anversa, dove Magritte illustrò l'evoluzione della propria poetica e le tecniche che sceglieva per rendere gli oggetti "grandiosi e sconvolgenti", per usare le sue parole. Da quegli spunti si snoda la trama dell'allestimento di 70 opere che restituisce dell'uomo e della sua forza creativa un punto di vista profondo e particolare. Ad esempio scavando in alcuni dei suoi periodi artistici meno noti, come il 'Vache', e il "Renoir" (quello del tratto impressionistico durante il quale si espose alle critiche dei colleghi metafisici e surrealisti). Nella mostra c'è anche una originale sezione dedicata alle affiches pubblicitarie e politiche che fece a cavallo degli Anni '30. Ma non mancano ovviamente opere di primissimo piano come 'La Grande guerra', del '64 (Collezione Eather Greather, Basilea), o 'La ricerca dell'assoluto', del '66 (collezione privata, Lugano), grazie alla collaborazione con la Fondazione Magritte di Bruxelles che ha aperto archivi e prestato pezzi rari'.

"Un'allestimento non facile - spiega all'ANSA Guido Comis, curatore del nuovo Museo d'Arte della Svizzera Italiana - anche perché il Lac non aveva una sua collezione Magritte e ha dovuto avvalersi di molti prestiti. Tra gli artisti che lo hanno influenzato, e che gli abbiamo accostato, ci sono i futuristi italiani. Un momento che lo aveva entusiasmato spingendolo ad affermare la frase 'ho dipinto tutta una serie di tele futuriste in un vero e proprio stato di ebbrezza'. Magritte vi vedeva 'un'aria sovversiva' e tra gli autori che lo influenzeranno di più si annovera De Chirico, oltre a Max Ernst" entrambi, anche se diversamente, esponenti della 'pittura metafisica'. "Nel 1957 Magritte si comprò una cinepresa - riprende il curatore - e iniziò così un viaggio nel mondo del cinema usando come protagonisti egli stesso, la moglie e gli amici di famiglia in cui alternò momenti di sperimentazione a divertissement". Tra le opere pienamente sviscerate nella loro profondità anche 'Fantomas', l'uomo mascherato di cui l'autore divorava i fumetti "antesignano degli eroi negativi, ma nella cui effigie il pittore sostituisce il pugnale con una rosa"; 'Il Nottambulo', opera ombrosa "in cui Magritte probabilmente mette in gioco il suo trauma giovanile, quando la madre si suicidò in un fiume con una camicia da notte avvolta sulla testa, onde per cui la casa non era sentita come un luogo positivo" (molti ricorderanno l'opera 'Gli Amanti' del 1928 in cui i due soggetti si baciano con le teste avvolte in un drappo bianco); o ancora 'Il lume filosofico', dove il filosofo è "un pensatore i cui pensieri non smettono mai di circolare". Una sensazione che certamente il genio belga conosceva bene.

Incardinati nel complesso del Masi-Lac (dove dal 10 febbraio sarà in esposizione il surrealismo svizzero) vi sono il teatro cittadino, il convento dei francescani e la chiesa di S.Maria degli Angeli, con il suo straordinario affresco di 110 metri quadrati con oltre 150 personaggi. La particolarità della grande opera è dovuta anche al fatto che la sua raffigurazione non è partita nello spazio, ma unica, e che nella medesima chiesa rinascimentale, a navata unica, potrete trovare altri due affreschi di Bernardino Luini, pittore di scuola leonardesca (che aveva con il suo maestro una forte rivalità): l'Ultima cena, originariamente nel refettorio del convento francescano adiacente, e una lunetta con la Madonna e Gesù Bambino. Il polo del Lac - le cui linee moderne contrastano ma al contempo si fondono con i monumenti antichi circostanti - è organizzato come un luogo pubblico, dato che il suo spazio interno fu concepito dal suo architetto, Ivano Gianola, come una vera e propria piazza della città dove, con ingresso gratuito, vengono organizzati eventi musicali e artistici e dall'interno tramite le enormi vetrate lo sguardo passa la struttura da parte a parte. Proprio nei pressi, inoltre, sorge la galleria più 'open' della città, il 'Garage Morel', dove viene dato spazio soprattutto agli artisti emergenti. E sempre lì di fronte c'è anche lo 'Spazio -1' dalla bellissima collezione privata 'Olgiati'.

Ma la Lugano dell'arte non comincia e finisce al Lac. L'ingresso nella insospettabile zona degli appassionati di pittura e design comincia in Riva Caccia, dominata dalla grande facciata dell'Hotel Spendide Royal, essenziale punto di riferimento del centro cittadino, e si dipana in una serie di itinerari che seguono le vie e i vicoli compresi tra il lungolago, dove i cigni scorrazzano liberi e nelle aiuole si trovano sculture e installazioni diffuse, e il tracciato che porta alla stazione ferroviaria. Un quadrilatero delimitato dalla parte opposta, a Est, dal Parco Ciardi, il polmone verde che porta il turista lontano dai palazzi verso la natura della foce del fiume Cassarate, e getta lo sguardo sulle zone montagnose circostanti, paradiso dei residenti più altolocati (e della speculazione edilizia). Poco più verso l'interno della città troviamo invece la 'Sonnestube', che dal 2013 rappresenta la gallery più poliedrica e sperimentale per l'arte e la musica. Il Museo Cantonale d'Arte inoltre espone opere di Klee, Jawlensky, Renoir e Degas, tanto per citarne alcuni.

Ritornando verso il lungolago, invece, e scendendo verso Ovest, via Nassa vi sembrerà la Montenapoleone di Milano formato elvetico, con i grandi brand e le maison della moda. Ma a un'occhiata più attenta troverete angoli storici che si contrappongono fieramente alle vetrine con gli orologi di lusso esenti Iva. Potrete ad esempio vedere il palazzo dove una volta si trovava la più antica pasticceria ticinese, Vanini - da quelle parti una istituzione - di cui oggi rimane il nome sul pavimento mosaicato dei portici. L'angolo preferito da Botta, che amava sedersi ai ai tavolini e trovarsi tra la facciata della piccola chiesa di S.Carlo, e una pasticceria di tipico taglio 'lombardo' che si contrapponeva all'affollatissimo e 'continentale' negozio dei Bretzel Konig, i più famosi della Svizzera (che partono ogni giorno per tutte le destinazioni dalla medesima fabbrica, a Lucerna). Da lì cominciano a snodarsi i mercatini di Natale (fino al 24 dicembre, ma le iniziative gastronomiche e i concerti proseguiranno fino al 6 gennaio, con il concerto dell'Orchestra della Svizzera italiana). Quindi si prosegue in via Cattedrale, cuore della Lugano underground che pulsa, ad esempio, nella piccola ma suggestiva galleria d'arte Daniele Agostini, proprietà di un giovanissimo ma determinato gallerista, il cui piano superiore confina con un misterioso cortile da cui si accede al 'circolo per l'emancipazione culturale' Turba. Un luogo di socialità e creatività che ha però destato un po' di scompiglio nella tradizionalista città ticinese, tanto che "dopo tre anni di intensa attività notturna e 1.500 soci tra i quali si mescolano avvocati e studenti - spiega Carlotta Zarattini, una dei quattro fondatori - ora il progetto è quello di riaprire con l'anno nuovo ma solo in occasione di eventi, magari concatenati a cavallo dei fine settimana". Ebbene sì: il Turba ha un po' sconvolto - nemmeno fossero tornati i bevitori di assenzio - la tranquillità di un centro i cui residenti "sono ancora per così dire tarati sulla realtà del business e del luxury che ha fatto grande la Lugano dei decenni passati - racconta Emanuele Di Pasquale, dello Splendide Royale - ma che invece ora sta riscoprendo le sue radici, i suoi amori, come l'arte, e quindi anche un po' di disordine creativo". "D'altra parte - spiega una residente di fronte alla passerella di Botta, che di notte si illumina di molti colori e si trova al centro di una vivace polemica politica per il suo spostamento - quando abbiamo smesso di credere tutto d'un fiato che le banche ci avrebbero assicurato il benessere per sempre ci siamo guardati indietro e non abbiamo trovato più molte delle cose che erano tipiche, e adesso da più parti si sta cercando di riscoprirle. E' stata una reazione naturale, che per il futuro ci orienterà sempre più verso la cultura e la riscoperta delle tradizioni". Come nell'incantevole villaggio di Brè, che unisce il tipico carattere tradizionale ticinese e l’arte moderna: il suo nucleo infatti è caratterizzato da un 'arredo artistico' fatto di opere d'arte moderna di 22 artisti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Insomma prepariamoci a una Lugano diversa da quella del nostro immaginario collettivo, che nei prossimi anni si renderà ancor più fruibile per gli italiani.