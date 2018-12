De Boer nuovo tecnico Atlanta United

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - L'olandese Frank De Boer è stato nominato allenatore dell'Atlanta United, la squadra campione in carica della Major League Soccer, il massimo campionato professionistico nordamericano. De Boer succede all'ex ct dell'Argentina e tecnico del Barcellona Gerardo 'Tata' Martino, primo allenatore della franchigia che ha fatto il suo esordio in Mls nella stagione 2017 e che ha conquistato il titolo già al secondo tentativo.

"L'esperienza di De Boer parla per lui, come giocatore e come allenatore, siamo felici di accoglierlo" ha commentato il presidente di Atlanta, Darren Eales, mentre l'ex tecnico dell'Inter, che ha firmato un contratto pluriennale, ha affermato che "l'ambizione del club e la strategia a lungo termine si accorda con le mie ambizioni. Partendo dai successi ottenuti intendo creare una solida struttura per la squadra".