Allegri: "Metà giro non mi interessa"

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - "Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà 'giro'". Massimiliano Allegri getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo per il titolo di campione d'inverno nel consueto tweet del dopo-partita. "Ora un Natale sereno ma leggero - sottolinea il tecnico dei bianconeri, che a Santo Stefano saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta - per non farci andare di traverso il pranzo. Noi. Voi festeggiate con i vostri cari: auguri!".