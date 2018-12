Auto contro bus di linea a Varese

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Un'autovettura e un autobus di linea si sono scontrati oggi, poco prima delle 19, in via Provinciale Rasa, a Varese. Nell'impatto la conducente dell'autovettura, una giovane di 22 anni, è rimasta incastrata. I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco che si stava recando al lavoro, che ha prontamente allertato i soccorsi e predisposto l'arrivo dei veicoli di emergenza. Sul posto gli operatori intervenuti con un'autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli, disincastrato la donna e collaborato con il personale sanitario.

La 22enne è stato trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. (ANSA).