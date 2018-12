Vivienne Westwood veste museo scienza

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Sono firmate da Vivienne Westwood le nuove divise dello staff del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Lo staff di accoglienza indossa i classici tailleur Westwood nella variante colore blue navy. Per le donne l'iconica Alcoholic Jacket è abbinata a pantaloni o gonna tubino. Per gli uomini, completo classico giacca e pantalone da alternare a pull in maglia cammello. Anche i responsabili dei laboratori e gli animatori scientifici del Museo vestono Westwood. Per loro t-shirt in cotone biologico ecosostenibile con felpa color malva e i Tapered Jeans della collezione Anglomania. "Insieme alla città - dice Giorgio Ravasio, country manager Italia di Vivienne Westwood - con questa capsule collection celebriamo anche Leonardo da Vinci, creativo visionario e inarrivabile modello di riferimento, con la convinzione che creare abiti per chi opera nella diffusione della cultura sia un segnale forte a favore della consapevolezza e contro la superficialità dilagante".