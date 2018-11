People Beyond, bici Taurus in mostra

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Al via a Palazzo Gorani, a Milano, la mostra temporanea dal titolo 'People Beyond Design', allestita da Taurus, lo storico brand di biciclette italiane dal 1908, per celebrare i suoi 110 anni di vita. "La mostra - spiega l'azienda - nasce con il desiderio di celebrare l'arte e la maestria di esperti artigiani che valorizzano e rendono onore alla tradizione della manifattura italiana". Per celebrare l'anniversario, Taurus ha rilanciato il 'Modello 27', icona dagli anni '40. Si tratta della riproduzione di una bicicletta classica con freni a bacchetta, con la particolarità del freno anteriore interno, sinonimo di innovazione nella prima metà del secolo scorso.

Accanto al 'Modello 27' sono state esposte le biciclette più rappresentative della collezione Taurus ed alcuni esemplari della linea 'Bespoke', realizzati per prestigiosi brand ambasciatori del made in Italy nel mondo.

Taurus ha presentato inoltre una nuova linea di borse ed accessori in pelle e cuoio, frutto di sinergie che valorizzano il lavoro artigianale di mani esperte e l'unicità del design italiano.

"In un mondo che sempre più rincorre i numeri e le masse - ha detto Fabio De Felice, presidente di Taurus - la nostra sfida mira a valorizzare prodotti e persone. Siamo fieri di poter dire che ancora oggi le biciclette Taurus sono prodotte in Italia e continuiamo ad investire in quello che per noi è un valore aggiunto impareggiabile. Sono poche le aziende che possono vantare oltre un secolo di storia, ne facciamo tesoro e guardiamo al futuro vestendo di eleganza intramontabile e di innovazione un prodotto tanto attuale quanto tradizionale".