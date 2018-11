Giochi 2026, Sala: 'Possibilità buone'

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Le possibilità per Milano e Cortina di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 "sono buone.

Qualcuno ha iniziato a dire che, visto che Calgary si è ritirata, allora le Olimpiadi non le vuole nessuno. Ma andiamo dritti al punto, le prospettive sono buone". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando della candidatura delle due città ad ospitare i giochi invernali. "Ho parlato a lungo con Thomas Bach presidente del Cio e le possibilità sono buone. In più la nostra proposta è molto in linea con le nuove regole del Cio, con pochi investimenti, rispettose dal punto di vista ambientale - ha concluso -. Da questo punto di vista stiamo facendo un favore al Cio, a fine novembre saremo a Tokyo a presentare la candidatura e li un po' di feedback si raccoglieranno".