Inter, Skriniar: 'Ko può farci bene'

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - ''Contro l'Atalanta è stata una giornata nera, è andato tutto storto. Ma uno schiaffo così può anche farci del bene''. Il difensore dell'Inter Milan Skriniar commenta così, intervistato dal ritiro della nazionale slovacca, il pesante ko dei nerazzurri domenica scorsa contro l'Atalanta.

''Il viaggio verso la Slovacchia è stato molto difficile - ha proseguito Skriniar -. Stavamo avendo una buona serie in campionato, dove siamo al terzo posto, e abbiamo fatto bene anche in Champions, dove possiamo passare agli ottavi Mi dispiace per la sconfitta inaspettata con l'Atalanta, ma farà il mio meglio per la squadra''. ''Ora sono in nazionale e penso solo a fare bene. Le dimissioni dell'ex ct Kozak? È stata una sua scelta, non commenterò più'', ha concluso Skriniar.