Scivola mentre scarica materiale, grave

(ANSA) - SAN ZENONE AL LAMBRO (MILANO), 13 NOV - Un incidente sul lavoro oggi, intorno alle 17, è avvenuto in una ditta che si occupa di manutenzione, costruzione e posa delle reti tecnologiche e degli allacciamenti d'utenza di gasdotti e acquedotti a San Zenone al Lambro, nel Milanese.

Un operaio di 58 anni, mentre stava scaricando materiale aziendale da un furgone, è scivolato a terra battendo violentemente la testa. Intervenuti i soccorsi sul posto in pochi minuti, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L'uomo è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale ma anche l'azienda socio sanitaria territoriale per i rilievi del caso.