Elisa apre Milano Music week

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sarà Elisa, con il Vh1 storytellers, ad aprire ufficialmente la seconda Milano Music Week che dal 19 al 25 novembre porta in 70 luoghi diversi della città oltre 200 artisti e che ha in cartellone 135 live oltre a djset e incontri.

Dall'Apple Store al primo Starbucks italiano, all'Istituto dei tumori, la settimana della musica invade la città dal centro alla periferia coinvolgendo dalle grandi label alle piccole case discografiche indipendenti. D'altronde Milano ospita 2.600 eventi musicali l'anno con un giro d'affari di 950 imprese (+2,7% in un anno). Baby K, Nicola Piovani, Riccardo Sinigallia, Emma Marrone, Marracash che intervista il sindaco Giuseppe Sala sono alcuni degli artisti coinvolti nel palinsesto.

La music week è promossa dal Comune di Milano Assessorato alla Cultura, SIAE, FIMI, ASSOMUSICA e NUOVOIMAIE con il patrocinio del MiBAC Ministero per i Beni culturali.