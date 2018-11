Cavallo incastrato in fossato cimitero

(ANSA) - BERGAMO, 13 NOV - Singolare incidente per un cavallo a Lovere: l'animale è finito infatti supino in uno stretto fosso all'interno del cimitero del paese del lago d'Iseo. Sul posto sono intervenute le squadre Saf e Usar dei vigili del fuoco, specializzate in interventi di questo tipo. L'intervento è stato particolarmente delicato. L'animale è stato prima sedato da un veterinario e poi i vigili del fuoco lo hanno recuperato con un braccio meccanico telescopico.

Ora resta da capire se il cavallo avrà conseguenze per via della caduta anche se, da un primo esame, sembra non avere particolari ferite.