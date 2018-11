In Valtellina bomba II guerra mondiale

(ANSA) - TRAONA (SONDRIO), 11 NOV - I lavori di pulizia da erbacce e rovi in un campo a Traona (Sondrio) hanno portato alla scoperta di un piccolo ordigno bellico. Il proprietario dell'area ha subito avvisato i carabinieri della locale caserma che, a loro volta, come da procedura, hanno informato la Prefettura di Sondrio, provvedendo nel frattempo a delimitare l'area del ritrovamento. Si tratta di una bomba ananas risalente alla seconda Guerra Mondiale. Domani si dovrebbe sapere quando i militari del Genio Guastatori di Cremona potranno raggiungere la Valtellina per le operazioni necessarie al brillamento in condizioni di sicurezza.